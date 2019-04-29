اللد: تمديد اعتقال المشتبه بهم بقتل نجلاء العموري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت محكمة الصلح في "ريشون لتسيون"، مساء اليوم الإثنين، بمدة 9 أيام اعتقال اثنين، رجل وامرأة، من المشتبه بهما بالتورط في اختفاء الشابة نجلاء العموري (19 عاما) من مدينة اللد قبل أسبوعين، وعثرت على جثتها يوم أمس الأحد.

كما مددت المحكمة اعتقال ثلاثة آخرين، بينهم امرأتان، لمدة 4 أيام، علما أن جميع المعتقلين من عائلة الضحية.

وجاء أن أحد المشتبه بهم (30 عاما)، والذي أدين في السابق بتهمة محاولة حبس نجلاء، قد تم تمديد اعتقاله حتى الثلاثاء القادم، كما مدد اعتقال قريب آخر قاصر (16 عاما) حتى يوم الجمعة، في حين مدد اعتقال قريبة أخرى للضحية (28 عاما) بمدة 9 أيام.

وجرى اعتقال امرأتين أخريين، من أقارب الضحية، بتهمة التخطيط للجرمية، وعرقلة إجراءات التحقيق، وجرى تمديد اعتقالهما حتى يوم الجمعة.

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وكان أقارب الضحية الخمسة قد اعتقلوا يوم أمس الجمعة بعد العثور على الجثة، التي تم تحويلها إلى معهد التشريح الطبي لتحديد سبب الوفاة.

يشار إلى أن التحقيقات الأولية أكدت أن نجلاء العموري تعرضت في السابق وعلى مدار سنوات إلى العنف والتهديد من قبل أفراد عائلتها، كما مكثت في ملجأ للنساء المعنفات، وشوهدت هذار بالتزامن مع يوم إطلاق سراح أحد أفراد عائلتها الذي أدين بمحاولة سجنها، علما أنه هو أحد أفراد العائلة الخمسة الذين اعتقلوا بالأمس فور العثور على جثتها.