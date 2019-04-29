مجد الكروم: وقفة احتجاجية قُبالة مركز الشرطة ضد العنف والجريمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر العشرات من أهالي مجد الكروم في منطقة الشاغور، قبالة مركز الشرطة في البلدة، اليوم الإثنين؛ احتجاجًا على تفشّي آفة العنف والجريمة في الآونة الأخيرة.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات منددة بالعنف والجريمة، كُتِب على بعض منها: "مجد الكروم آمنة بدونكم"، و"التسامح يعمر والعنف يدمر"، و"احملوا رصاصاتكم وارحلوا".

من الوقفة الاحتجاجية (عرب 48)

وتأتي هذه الوقفة من أجل الضغط على الشرطة حتى تأخذ دورها في الحد من ظاهرة العنف والجريمة المتفشية في البلدة.

كما جاءت هذه الوقفة استمرارا لفعاليات ونشاطات خيمة الاعتصام التي جرى نصبها مؤخرا في البلدة.

Advertisements

والإثنين الماضي، نٌظّم اجتماع شعبي في خيمة الاعتصام بمجد الكروم، ضد آفة العنف، بمبادرة من اللجنة الشعبية. وشارك في الاجتماع عدد من المواطنين، بينهم رئيس المجلس المحلي، سليم صليبي، ورئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، وأعضاء المجلس المحلي، وناشطون من مختلف الحركات والأحزاب الفاعلة في الساحة المحلية.

(عرب 48)

يُذكر أن تقريرا لمراقب الدولة الإسرائيلي، نشر الشهر الفائت، كشف أن وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، ألغى ميزانية تقدر بـ434 مليون شيكل، رصدتها الشرطة لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني، وذلك على الرغم من الارتفاع المستمر واللافت لجرائم العنف في البلدات العربية وسط تقاعس للشرطة وإهمالها في أداء مهامها المنوطة بها.

(عرب 48)

وبحسب التقرير فإن وزارة الأمن الداخلي بقيادة إردان، قررت في نيسان/ إبريل العام الماضي، تحويل مبالغ ضخمة رصدتها الشرطة لميزانية العام 2018، لصالح مشروعات جديدة سعى الوزير إردان إلى الدفع بها خلال العام الماضي، وذلك عبر تقليص 434 مليون مخصصة لمخطط أُعد لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي.