10 آلاف تصريح كاذب ومضلل لترامب خلال 800 يوم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت إحصائي لصحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الإثنين، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وخلال نحو 800 يوم في الرئاسة فإن التصريحات الكاذبة والمضللة التي أدلى بها تجاوزت الـ10 آلاف تصريح.

وكان من المفترض أن تغطي الإحصائيات التي تولاها فريق "تقصي الحقائق" في الصحيفة، المئة يوم الأولى من رئاسة ترامب، لكن العملية تواصلت بعد ذلك.

وسجل 22 بالمئة من هذه التصريحات أثناء تجمعات "أعيدوا أميركا عظيمة" التي ابتعد فيها ترامب كثيرا عن الواقع والحقائق.

ومن الأشياء اللافتة أن الرئيس الجمهوري يميل إلى تكرار نفس العبارات الخاطئة.

ومنذ وصوله إلى الرئاسة في كانون الثاني/ يناير 2017 حصل ترامب على 21 بطاقة تسندها الصحيفة لخبر كاذب تكرر على الأقل عشرين مرة.

يشار إلى أن ترامب الذي يصف بانتظام الصحافيين بأنهم "أعداء الشعب"، وأنهم يروجون "أخبارا مزيفة"، وعلق مؤخرا على مدققي الحقائق في الصحف قائلا "إن مدققي الحقائق المزعومين هم بين أكثر الأشخاص عديمي النزاهة داخل وسائل الإعلام".

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وعلى صلة، اتهم ترامب، اليوم الإثنين، وسائل الإعلام بدعم "جو الساذج"، وهو التعبير الذي يستخدمه في وصف جو بايدن، المرشح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وقال الرئيس الأميركي في سلسلة تغريدات "إن وسائل الإعلام التي تبث الأخبار الكاذبة تقف بقوة وراء جو الساذج"، ما يكشف عن قلقه من ترشيح السبعيني مثله بايدن.

وقال ترامب في إحدى تغريداته "أنا هنا بسبب (جو) بايدن و(باراك) أوباما، لأنهما لم يقوما بعملهما، والآن لديكم ترامب الذي يقوم بكل ما هو لازم".

وكان جو بايدن أعلن رسميا، الخميس، دخوله السباق الرئاسي لكسب ترشيح الحزب الديموقراطي منتهجا سياسة تعتمد المواجهة المباشرة مع ترامب، متهما إياه بدوس القيم الأساسية التي تميز الولايات المتحدة.

وبشأن الخطاب الذي سيلقيه بايدن خلال تجمعه الانتخابي في بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا، الإثنين، قال ترامب "جو بايدن الساذج يقيم أول تجمع انتخابي له في ولاية بنسلفانيا الرائعة. إنه لا يعرف على ما يبدو أن بنسلفانيا تعيش اليوم إحدى أفضل سنوات تاريخها على الصعيد الاقتصادي مع نسبة بطالة منخفضة جدا، وصناعة تعدينية مزدهرة".