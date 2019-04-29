ملفات نتنياهو: مندلبليت ينفي الملاحقة والانحياز لأي طرف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نفى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، اليوم الإثنين، أن يكون هناك أي انحياز لأي طرف في التحقيقات الجارية ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وفي حفل يتصل بالنيابة العامة عقد في "نتسيريت عيليت"، قال مندلبليت إنه لا يوجد ملاحقة أو "حياكة ملفات" (تهم)، وإن كل الادعاءات بهذا الشأن هي محض هراء، وتهدف إلى نزع الشرعية عن أجهزة إنفاذ سلطة القانون. على حد تعبيره.

وفي حديثه عن تأثيرات الإجراءات الجنائية ضد نتنياهو المحتملة على نتائج الانتخابات، قال إن هناك من ادعى أن هناك علاقة بين العملية الانتخابية ونتائجها، وبين الإجراءات الجنائية الجارية، إلا أن الإجراءات الجنائية لم تكون محاذية للانتخابات، ولم تكون متأثرة بها.

ولفت في هذا السياق إلى أنه خلال المعركة الانتخابية صدرت تصريحات غير مسبوقة في خطورتها ضد جهاز إنفاذ سلطة القانون وضد الهيئات القضائية. وأضاف أنه امتنع عن الرد في تلك الفترة حتى لا يفسر ذلك كتدخل في الانتخابات، مشيرا إلى أن الامتناع عن الرد ليس موافقة صامتة على التصريحات التي وصفها بأنها تحدث تآكلا في شرعية الأجهزة القضائية وسلطة القانون.

وتابع أن المس بصلاحيات هذه الأجهزة تعني المس بقوة القضاء، وإضعاف حماية حقوق المواطنين، وخاصة الشريحة الضعيفة، وإضعاف القدرة على منع استغلال القوة السلطوية، وأيضا إضعاف حماية ممتلكات الجمهور. بحسبه.

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جاءت تصريحات مندلبليت هذه بعد يوم من تجهه إلى محامي نتنياهو، مذكرا إياهم مرة أخرى بضرورة التوجه إلى مكتبه للحصول على مواد التحقيق تمهيدا لجلسة الاستماع لنتنياهو، والتي سيتقرر بموجبها تقديم لوائح اتهام ضده في الملفات "1000" و"2000" و"4000".

كما طلب منهم تنسيق موعد لبدء الاستماع لنتنياهو حتى نهاية الأسبوع القادم. وأوضح أن الاستماع سيكون في الموعد الذي سيتم الاتفاق عليه دون أن يتأخر عن العاشر من تموز/ يوليو.

كما ألمح إلى أنه في حال تنازل نتنياهو عن الاستماع، فإنه سيتخذ قراره بموجب الأدلة المتوفرة لديه، والتي تعني تقديم لائحة اتهام ضده بموجب توصياته في شباط/ فبراير الماضي.

كما تطرق إلى مطالب محامي نتنياهو بشأن ترتيب أجرتهم، وقال إن هذه المسألة ليست من شأنه، ولن تغير من موعد عقد جلسة الاستماع حتى موعد أقصاه العاشر من تموز/ يوليو.

يشار إلى أن ترتيب أجرة محامي نتنياهو لم يتم بعد، ومن المرجح أنه لا يزال في انتظار قرار لجنة منح التصاريح في مكتب مراقب الدولة بشأن تمويل الدفاع القضائي عنه بواسطة تبرعات من رجال أعمال.

