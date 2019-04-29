انت الان تتابع تفاصيل خبر المبعوث التركي إلى ليبيا ينفي تصريحاً منسوباً له والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 29 أبريل 2019 08:59 مساءً - نفى المبعوث التركي إلى ليبيا أمر الله إشلر، اليوم الاثنين، الخبر المنسوب إليه والمتداول في العديد من الوسائل الإعلامية حول السياسة التركية تجاه ليبيا، مؤكداً أنه "غير صحيح".

وأكد إيشلر أنه لم يدل بأي تصريح حول السياسة التركية تجاه ليبيا.

يشار إلى أن آخر موقف صدر عن أنقرة كان على لسان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي ندد بالهجوم الذي تشنه قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس، مؤكداً أن أنقرة ستسخر كل الإمكانات لمنع "المؤامرة على الشعب الليبي".

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ويسيطر حفتر، الملقب بـ"زعيم حرب" وقواته على شرقي ليبيا، وشنَّ هجوماً مؤخراً للسيطرة على طرابلس، حيث أسفر القتال مع قوات حكومة الوفاق الليبية الشرعية عن مقتل نحو 300 شخص وإصابة غيرهم، كما شرَّد 32 ألف شخص من منازلهم.

وأكد أردوغان في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، أمس الأحد، دعمه للحكومة باعتبارها الحكومة الشرعية.

وقال أردوغان للسراج بحسب ما نقله المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي على موقع "فيسبوك": إنه "لا حلَّ عسكرياً للأزمة الليبية"، مشيراً إلى أن "المسار السياسي هو المسار الوحيد لبناء الدولة المدنية التي يتطلع إليها كل الليبيين".