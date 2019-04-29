شكرا لقرائتكم خبر عن بماذا دعت الملحقية الطبية باليمن المواطنين القادمين للعلاج في جمهورية مصر العربية؟ والان مع التفاصيل

دعت الملحقية الطبية المواطنين القادمين للعلاج في جمهورية مصر العربية، لزيارة الملحقية الطبية واستشارتها في خطة العلاج ، حتى لا يقعون فريسه للنصب والخداع، وكذلك للحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات والبيانات للمرضى القادمين للعلاج وأنواع الأمراض حتى يتسنى توجيه المرضى للمكان الصحيح.

وقالت المحلقية بأنه لوحظ في الفتره الأخيرة وجود مكاتب وشركات طبية أغلبها يستغل المريض ويتم توجيهه لأماكن مرتفعة في السعر.

وأضافت بأن الملحقية الطبية قادره على توجيه المريض لمستشفيات ومراكز ممتازه و عيادات أطباء ذات كفاءه وجودة عالية وكذلك بأسعار مناسبة للمريض.

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وأكدت بأن لديها في مجال العظام نخبه من الأطباء الممتازين بأسعار مناسبه يتم الترتيب معهم عن طريق الملحقية وكذلك في تخصص القلب والدعامات الدوائيه ، والعيون وجميع التخصصات التي سيتم الترتيب للمريض والتواصل مع الإستشاري مباشرة.

كما طلبت المحلقية من القادمين لعمل عمليات زراعة الكلى ان تتم إستشارتنا والقدوم إلينا حتى لا يقعوا فريسة سهله لسماسرة تجار الأعضاء ، فنحن بإمكاننا ان نرتب للمريض عملية الزرع في المستشفيات الحكومية بأسعار مناسبة جداً .

وقالت إن مرور المريض القادم للعلاج للملحقية الطبية وأخذ الإستشاره لعلاجه من أبسط حقوقه ،ولن يتسنى لنا خدمة المريض إلا بإعطاءه الثقة حتى يسهل عليه الكثير من الأمور.