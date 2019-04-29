شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة اليمني يشدد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط اليمن ومصر والان مع التفاصيل

التقى وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر محسن باعوم بنظيره المصري الدكتوره هالة زايد، بالقاهرة.

وبحثا أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات الطبية والدوائية والدراسات الطبية المتخصصة.

وأكد الدكتور باعوم خلال اللقاء على شكر أشقاءنا في جمهورية مصر العربية على دعمهم ووقوفهم مع اليمن خلال الأزمة التي يمر بها.

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وتم مناقشة تفعيل ماتبقى من المباحثات والتفاهمات التي تمت بين الوزير باعوم والوزيرة زايد خلال زيارة فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي في أغسطس الماضي.

من جهته أبدت الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة استعداد الوزاره على العمل على تقديم كافة التسهيلات الممكنة وتفعيل ماتبقى من التفاهمات و توفير الخدمات الطبية وتقديمها بما يتناسب مع احتياجات المرضى والجرحى اليمنيين.

وشدد باعوم على عمق العلاقات التاريخية التي تربط اليمن ومصر،وناقش اللقاء السبل الكفيلة بتفعيل التعاون في مجال تدريب وتأهيل الاطباء اليمنيين واستيعابهم في برنامج الزمالة المصرية، بالاضافة الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال تطوير القطاع الصحي فى اليمن.

حضر اللقاء المستشار الطبي الدكتور محمد سالم باحاج.