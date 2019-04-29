شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 30 طناً من السلال الغذائية على اللاجئين السوريين في الأردن والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 30 طناً من السلال الغذائية على اللاجئين السوريين في العاصمة الأردنية عمان، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه المساعدات 617 أسرة بواقع 5061 فرداً.

وتحتوي السلة الواحدة على المواد الأساسية كالأرز والسكر والشاي والزيت والبقوليات من العدس والبرغل والطحين وخلافة والتي تلبي احتياج الاسرة السورية لمدة شهر كامل.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يواصل تقديم المساعدات الإغاثية للاجئين السوريين في مختلف مناطق اللجوء ، لتلبية احتياجاتهم في جميع المحاور الإغاثية ، خصوصاً أن الحاجة أصبحت بازدياد مع طول الأزمة وتراجع الدعم من قبل المنظمات والجهات المناحة .



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