صحيفة اميركية: ترامب أدلى بأكثر من 10 آلاف تصريح كاذب أو مضلل

الخليج 365/ بغدادذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في إحصائية لها، الاثنين، أن الرئيس دونالد ترامب وخلال أكثر من 800 يوم في الرئاسة تجاوزت تصريحاته "الكاذبة أو المضللة"، 10 آلاف تصريح.

وذكرت الصحيفة، بحسب "روسيا اليوم"، أن "الإحصائيات التي تولاها فريق تقصي الحقائق في الصحيفة، كان يفترض أن تغطي المئة يوم الأولى من رئاسة ترامب، لكن العملية تواصلت بعد ذلك".

وأكدت الصحيفة أن "22 بالمئة من هذه التصريحات سجلت أثناء تجمعات (أعيدوا أمريكا عظيمة)، التي ابتعد فيها ترامب كثيرا عن الواقع والحقائق".



وذكرت الإحصائية أن من الأشياء اللافتة أن الرئيس الجمهوري يميل إلى تكرار "العبارات الخاطئة ذاتها".