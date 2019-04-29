ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في إحصائية لها، الاثنين، أن الرئيس دونالد ترامب وخلال أكثر من 800 يوم في الرئاسة تجاوزت تصريحاته "الكاذبة أو المضللة"، 10 آلاف تصريح.
وذكرت الصحيفة، بحسب "روسيا اليوم"، أن "الإحصائيات التي تولاها فريق تقصي الحقائق في الصحيفة، كان يفترض أن تغطي المئة يوم الأولى من رئاسة ترامب، لكن العملية تواصلت بعد ذلك".
وأكدت الصحيفة أن "22 بالمئة من هذه التصريحات سجلت أثناء تجمعات (أعيدوا أمريكا عظيمة)، التي ابتعد فيها ترامب كثيرا عن الواقع والحقائق".
وذكرت الإحصائية أن من الأشياء اللافتة أن الرئيس الجمهوري يميل إلى تكرار "العبارات الخاطئة ذاتها".
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة اميركية: ترامب أدلى بأكثر من 10 آلاف تصريح كاذب أو مضلل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.