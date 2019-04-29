ترامب يهاجم الإعلام ويصف جو بايدن بـ"الساذج"

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، وسائل الإعلام بدعم "جو الساذج"، وهو التعبير الذي يستخدمه في وصف جو بايدن، المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وقال ترامب، في سلسلة تغريدات: "إن وسائل الإعلام التي تبث الأخبار الكاذبة تقف بقوة وراء جو الساذج.. أنا هنا بسبب جو بايدن وباراك أوباما، لأنهما لم يقوما بعملهما، والآن لديكم ترامب الذي يقوم بكل ما هو لازم".

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وكان جو بايدن أعلن رسميا الخميس الماضي دخوله السباق الرئاسي لكسب ترشيح الحزب الديمقراطي منتهجا سياسة تعتمد على المواجهة المباشرة مع ترامب، متهما إياه بتحطيم القيم الأساسية التي تميز الولايات المتحدة.

وسيشارك بايدن الإثنين في أول تجمع انتخابي له في بيتسبرج في ولاية بنسلفانيا، وهي الولاية التي فاز بها دونالد ترامب خلال الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وبشأن الخطاب الذي سيلقيه بايدن خلال تجمعه الانتخابي، قال ترامب "جو بايدن الساذج يقيم أول تجمع انتخابي له في ولاية بنسلفانيا الرائعة، إنه لا يعرف على ما يبدو أن بنسلفانيا تعيش اليوم إحدى أفضل سنوات تاريخها على الصعيد الاقتصادي مع نسبة بطالة منخفضة جدا وصناعة تعدينية مزدهرة".