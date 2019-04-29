انت الان تتابع وزير الخارجية الروسي: الوضع في "إدلب" لا يمكن أن يبقى على حاله للأبد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الاثنين إن الوضع في محافظة (إدلب) السورية "لا يمكن أن يبقى على حاله للأبد".

واوضح لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده في ختام مباحثات اجراها مع وزير خارجية بنغلاديش ابو الكلام عبد المؤمن ان الوضع في (ادلب) وغيرها من المناطق السورية "لا يمكن ان يستمر طويلا" حيث لا يزال هناك وجود "للإرهابيين" بها.

واكد "حق الحكومة السورية في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية مواطنيها فوق أراضيها" مشيرا الى ان بلاده تواصل العمل من اجل ضمان تنفيذ الاتفاقية المبرمة مع تركيا حول ضمان منطقة خفض التوتر في (ادلب).

وأشار الى ان ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وهيئة تحرير الشام يواصلان اعمالهما "الاستفزازية" في المنطقة "ولا يريدان الالتزام بوقف اطلاق النار" في منطقة خفض التوتر في (ادلب).

وعلى صعيد متصل حذر لافروف واشنطن من اطلاق سراح "الإرهابيين" المحتجزين لدى الجماعات الكردية في منطقة شرق الفرات قائلا ان اطلاق سراحهم سيشكل "جريمة نكراء".

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وذكر ان واشنطن تهدد باطلاق سراح هؤلاء "الإرهابيين" لأن "دولهم الاوروبية ترفض ايواءهم" مبينا ان احدث المعلومات تشير الى ان هذه الدول الاوروبية طلبت من الحكومة العراقية ايواء هؤلاء "الإرهابيين".

من جانبه اكد وزير خارجية بنغلاديش ان "الارهاب يشكل خطرا داهما على المجتمع الدولي برمته" مجددا ادانته للتفجيرات "الإرهابية" في سريلانكا.

واضاف انه "لا يوجد ارهابيون جيدون وآخرون سيئون فكلهم سواء" مشددا على ضرورة التصدي معا لخطر "الإرهابيين" وملاحقتهم "الإرهابيين" الذين عادوا الى بلادهم من سوريا والعراق.

واشاد المؤمن بالدور الذي تلعبه روسيا في معالجة ازمة اللاجئين من الروهينغيا الذين لجأوا بمئات الآلاف الى بنغلاديش قائلا ان روسيا تعمل مع ميانمار من اجل ايجاد حل لهذه المشكلة بالوسائل السياسية والدبلوماسية.