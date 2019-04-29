إسرائيل تعلن الحرب على نيويورك تايمز بسبب كاريكاتير

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

هز كاريكاتير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إسرائيل وجعلها تعلن الحرب على الصحيفة، وأسقط اللثام عما يدعونه من حرية الصحافة و عدم الالتفات للنقد.

بينما طالب سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون، اليوم (الإثنين)، بمحاسبة صحيفة نيويورك تايمز على نشرها رسم كاريكاتوري معاد للسامية، رغم اعتذار الصحيفة.

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ويظهر الرسم الذي نشر الخميس في النسخة الدولية للصحيفة، نتنياهو على شكل كلب وفي عنقه طوق تتدلى منه نجمة داوود، يُرشد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي يبدو ضريراً ويعتمر قلنسوة.

وقال دانون إن الكاريكاتور يشبه ما نشرته “دير سترومر”، صحيفة الدعاية النازية.

وقدمت الصحيفة اعتذارها السبت الماضي، وقالت ان «الصورة كانت مسيئة وكان الحكم بنشرها خاطئاً».