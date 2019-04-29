أمريكا .. إقالة قائد سجن جوانتانامو لسبب خطير

الخليج 365-متابعات

أعلن الجيش الأميركي، الاثنين، إقالة قائد السجن الأميركي في جوانتانامو حيث يحتجز 40 شخصا، وذلك بسبب “فقدان الثقة في قدرته على القيادة”.

وجاء في بيان للقيادة الأميركية الجنوبية المشرفة على السجن، أنه تمت أزاحة أميرال البحرية جون رينغ السبت من منصبه قائدا في قوة المهام المشتركة-جوانتانامو.

وأضاف البيان أن الاقالة جاءت “بسبب فقدان الثقة في قدرته على القيادة”.

وتابع “هذا التغيير في القيادة لن يعرقل الرعاية والاحتجاز الآمن والانساني والقانوني الذي يتم تقديمه للمعتقلين في غوانتانامو”.

وتم تعيين الجنرال جون هوسي، نائب رينغ، قائدا بالوكالة.

ولم يتم الكشف عن سبب محدد لإقالة رينغ التي تأتي قبل أقل من شهرين من موعد تركه منصبه، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

وأضافت الصحيفة أن القرار جاء بعد تحقيق غير محدد الطبيعة استمر شهرا.

وتحولت قاعدة غوانتانامو البحرية الأميركية الواقعة في خليج غوانتانامو في كوبا، إلى سجن للمشتبه بهم الذين اعتقلتهم القوات الأميركية في اطار “الحرب على الارهاب” في أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر على الولايات المتحدة وشن قوات التحالف ضربات على أفغانستان.