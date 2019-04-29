الان تتابع القبض على خلية تابعة لداعش في روسيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلنت الاستخبارات الداخلية الروسية (إف إس بي) عن القبض على خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش بالقرب من العاصمة موسكو.
وذكر جهاز (إف إس بي) واللجنة الحكومية للتحقيقات، اليوم الاثنين أن الجهتين نفذتا عملية مشتركة جرى فيها إلقاء القبض على سبعة أعضاء تابعين لداعش.
وأوضح الجهاز أنه تم العثور أثناء التفتيش على أسلحة وذخيرة، ولفت إلى أن المشتبه بهم كانوا يخططون لشن هجمات على أفراد شرطة وقوات أمن.
ولم يتم الإعلان بعد عن هويات المشتبه بهم، ويُعْتَقَد أنهم ينحدرون من وسط آسيا ومنطقة القوقاز بالدرجة الأولى، كما يُعْتَقَد أنهم قاموا منذ نهاية 2016 بتجنيد أعضاء جدد لداعش وأعدوا لهجمات.
وأشار الجهاز إلى البدء في اتخاذ إجراءات جنائية ضد المشتبه بهم.
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