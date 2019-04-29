الان تتابع بعد ظهور البغدادي.. المبعوث الأمريكي إلى سوريا: داعش لديه قدرات عالمية ولا يزال يشكل تهديدا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، الاثنين، إن تنظيم داعش لديه قدرات عالمية وهو لا يزال يشكل تهديدا.

وأضاف جيفري: ندعم موقف الأمم المتحدة فيما يخص القرار 2254 الذي وضع خارطة طريق لحل الأزمة السورية، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

وتابع: مجموعة آستانة ليست قادرة على تحقيق أي تقدم ملموس على مستوى لجنة تشكيل الدستور السوري.

وأكد أن دور ايران وميليشياتها لا يقتصر على التحريض وانما تهدد أمن المنطقة باستخدام صواريخ متوسطة المدى وطائرات من دون طيار.

وأفاد بأن موضوع الميليشيات الإيرانية نبحثه كأولوية قصوى مع روسيا فيما يخص مستقبل سوريا.

وأوضح أن هناك محادثات عسكرية وسياسية مع شركائنا في التحالف الدولي ضد داعش في سوريا، مضيفا “سيكون لدينا في النهاية تحالف في شمال شرق سوريا أوسع من السابق”.

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وللمرة الأولى منذ 5 سنوات، ظهر زعيم داعش أبو بكر البغدادي في فيديو دعائي نشره التنظيم المتطرف عبر قنواته على تطبيق “تلغرام”.

وظهر البغدادي في الفيديو بلحية بيضاء واضعا منديلا أسود على رأسه، ويفترش الأرض إلى جانب آخرين أخفيت وجوههم.

وليس واضحا تاريخ تصوير الفيديو، إلا أن البغدادي يقر فيه بهزيمة تنظيمه في بلدة الباغوز بريف دير الزور، عندما يقول في بدايته إن “معركة الباغوز انتهت”.

وحرض البغدادي مقاتلي التنظيم المتطرف الذي مني بهزائهم عسكرية متتالية على مدى السنتين الماضيتين على “الثأر”.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد سيطرت بالكامل على آخر جيب لتنظيم داعش في الباغوز في مارس الماضي، وهزمته بعد معركة دامت أسابيع.

كما أعلن العراق في ديسمبر 2017، دحر إرهابيي داعش بشكل تام، بعد أكثر من 3 سنوات من المعارك الدامية في غرب العراق وشماله.

كما نجحت قبلها عملية عسكرية كبيرة في تحرير الرقة من “داعش”، قادتها ميليشيات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن، بمساعدة غارات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.