الصادق المهدي: لن تكون هناك مشاركة لحزب البشير وحلفائه في المرحلة المقبلة

جدة - عمرو شويل قال زعيم حزب الأمة السوداني الصادق المهدي، إن قوى الحرية والتغيير مستعدة لفتح المجال لجميع القوى التي اشتركت بالثورة.

وأضاف المهدي، في تصريحات صحفية الاثنين، أن الحكم الانتقالي يجب أن يكون مدنيا والقضاء يجب أن يكون مستقلا، ولن يكون هناك مشاركة لحزب البشير وحلفائه في المرحلة المقبلة.

Advertisements

وتابع أن الفترة الانتقالية ستركز على محاربة الفساد الذي كرسه النظام السابق.

في الوقت الذي أعلن فيه تجمع المهنيين السودانيين عن أنه لم يتم الاتفاق مع المجلس العسكري على النسب في المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين.

وأضاف في بيان أننا سنستمر في اعتصامنا حتى تحقيق كافة أهداف الثورة والتغيير.