الان تتابع الجيش الليبي: الخطوط الأفريقية في طرابلس نظمت رحلات سرية إلى إيران والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 8:25 م, 29 أبريل 2019 م التعليقات: 0 أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، أن شركة الخطوط الأفريقية في طرابلس نظمت رحلات جوية سرية اليوم إلى إيران.

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