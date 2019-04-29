شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تمنع زعيم كاتالونيا السابق من انتخابات البرلمان الأوروبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (برشلونة)

قال كارلس بودجمون زعيم إقليم كاتالونيا الإسباني السابق، اليوم (الإثنين)، إن مفوضية الانتخابات منعته من الترشح لانتخابات البرلمان الأوروبي في مايو، وذلك بعد يوم من الانتخابات العامة التي كانت مسألة انفصال الإقليم قضية محورية بها.

وفر بودجمون من إسبانيا في عام 2017 بعدما فرضت مدريد حكمها المباشر على الإقليم الثري الواقع بشمال شرق البلاد، عقب إعلانه الاستقلال من جانب واحد.

ويعيش بودجمون في بلجيكا.