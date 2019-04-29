شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تطالب بمحاسبة «نيويورك تايمز» بسبب كاريكاتور والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الأمم المتحدة)

طالب سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون، اليوم (الإثنين)، بمحاسبة صحيفة نيويورك تايمز على نشرها رسم كاريكاتوري معاد للسامية، رغم اعتذار الصحيفة.

ويُظهر الرسم الذي نُشر الخميس في النسخة الدولية للصحيفة، نتانياهو على شكل كلب وفي عنقه طوق تتدلى منه نجمة داوود، يُرشد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي يبدو ضريراً ويعتمر قلنسوة.

وقال دانون ان الكاريكاتور يشبه ما نشرته «دير سترومر»، صحيفة الدعاية النازية.

وقدمت الصحيفة اعتذارها السبت الماضي، وقالت ان «الصورة كانت مسيئة وكان الحكم بنشرها خاطئاً».