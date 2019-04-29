شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تطالب بمحاسبة «نيويورك تايمز» بسبب كاريكاتور والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (الأمم المتحدة)طالب سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون، اليوم (الإثنين)، بمحاسبة صحيفة نيويورك تايمز على نشرها رسم كاريكاتوري معاد للسامية، رغم اعتذار الصحيفة.
ويُظهر الرسم الذي نُشر الخميس في النسخة الدولية للصحيفة، نتانياهو على شكل كلب وفي عنقه طوق تتدلى منه نجمة داوود، يُرشد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي يبدو ضريراً ويعتمر قلنسوة.
وقال دانون ان الكاريكاتور يشبه ما نشرته «دير سترومر»، صحيفة الدعاية النازية.
وقدمت الصحيفة اعتذارها السبت الماضي، وقالت ان «الصورة كانت مسيئة وكان الحكم بنشرها خاطئاً».
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تطالب بمحاسبة «نيويورك تايمز» بسبب كاريكاتور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.