شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور البغدادي في فيديو جديد لتنظيم داعش والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بغداد)

ظهر قائد تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، اليوم (الإثنين)، للمرة الأولى منذ خمس سنوات، في فيديو دعائي نشره التنظيم المتطرف عبر تطبيق «تلغرام».

وفي الفيديو الذي يحمل عنوان «في ضيافة أمير المؤمنين»، يظهر البغدادي بلحية طويلة بيضاء ومحناة على الأطراف، واضعاً منديلاً أسود على رأسه، ويفترش الأرض إلى جانب آخرين أخفيت وجوههم، ومتحدثا بنبرة بطيئة.

وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها البغدادي، بعد ظهوره العلني في يوليو 2014 اثناء الصلاة في جامع النوري الكبير في غرب الموصل، وذلك بعد إعلان «الخلافة» وتقديمه كـ«أمير المؤمنين».

وليس واضحا تاريخ تصوير الفيديو، غير أن البغدادي يقول في بدايته إن «معركة الباغوز انتهت»، في إشارة إلى طرد التنظيم من آخر جيوبه في شرق سورية قبل ما يقارب الشهر.