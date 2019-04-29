شكرا لقرائتكم خبر عن الهند: اشتباكات في انتخابات البنغال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (مومباي)

تدخلت الشرطة الهندية اليوم (الإثنين)، لتفريق اشتباكات بين مؤيدين لأطراف متنافسة في الانتخابات في ولاية البنغال الغربية، فيما أدلى أفراد بعض أغنى الأسر الهندية ونجوم بوليوود بأصواتهم في مومباي في المرحلة الرابعة من الانتخابات العامة.

وقالت الشرطة إن مؤيدين لحزب بهاراتيا جاناتا الذي ينتمي له رئيس الوزراء ناريندرا مودي اشتبكوا مع مؤيدين لحزب مؤتمر ترينامول في ولاية البنغال الغربية شرق البلاد، وهي ولاية يقطنها عدد كبير من السكان وتعد محورية لإعادة انتخاب مودي.