شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من هجمات جديدة في سريلانكا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (كولومبو)

حذر مسؤولون أمنيون في سريلانكا، من أن إرهابيين متشددين دبروا تفجيرات عيد القيامة الأحد الماضي، يخططون الآن لهجمات وشيكة وربما يتخفون في زي الجيش، بينما انتقد أسقف العاصمة كولومبو التأمين الضعيف لكنائس البلاد.

وقالت مصادر أمنية إن الإرهابيين يستهدفون شن هجمات على خمسة مواقع، مطلع الإسبوع القادم.

وقال رئيس إدارة أمن الوزارات، اليوم (الإثنين)، في خطاب للنواب وإدارات أمنية أخرى اطلعت عليه رويترز:«قد تكون هناك موجة أخرى من الهجمات».

وكثفت السلطات في أنحاء البلاد من الإجراءات الأمنية منذ تفجيرات 21 أبريل التي استهدفت كنائس وفنادق وأسفرت عن مقتل ما يزيد عن 250 شخصاً بينهم 40 أجنبياً.