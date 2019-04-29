شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب يتهم وسائل الإعلام بدعم «جو الساذج» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الإثنين)، وسائل الإعلام بدعم «جو الساذج»، وهو التعبير الذي يستخدمه في وصف جو بايدن، المرشح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية لعام 2020.
وقال ترمب في سلسلة تغريدات «إن وسائل الإعلام التي تبث الأخبار الكاذبة تقف بقوة وراء جو الساذج»، ما يكشف عن قلقه من ترشيح السبعيني مثله.. بايدن.
وكان جو بايدن أعلن رسمياً الخميس دخوله السباق الرئاسي لكسب ترشيح الحزب الديموقراطي، منتهجاً سياسة تعتمد المواجهة المباشرة مع ترمب، متهماً إياه بدوس القيم الأساسية التي تميز الولايات المتحدة.
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