شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: مؤتمر أفريقي في العاصمة وتظاهرات في سيدي بوزيد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس، أ ف ب (تونس)

أعرب وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي عن أمل بلاده في دعم الاتحاد الأفريقي لترشحها لعضوية غير دائمة بمجلس الأمن الدولي للفترة 2019 ـ 2021 ملتزمًا بالدفاع عن قضايا القارة ومشاغل الشعوب الأفريقية، والعمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

وجدد في كلمة ألقاها في افتتاح أعمال اللقاء المشترك الثامن للجنة الممثلين الدائمين ومفوضية الاتحاد الأفريقي التي بدأت اليوم (الإثنين) بالعاصمة التونسية، حرص بلاده على تنمية علاقاتها الأفريقية وتعزيزها، داعيًا إلى تعميق العمل الأفريقي المشترك وتنميته.

على صعيد آخر، تظاهر عدد كبير من التونسيين، اليوم، في ولاية سيدي بوزيد، وفي مناطق الوسط الغربي، احتجاجاً على التهميش، وذلك إثر وفاة 12 شخصاً، بينهم سبع عاملات زراعيات في حادث مروري مروع.