شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية الأمريكية»: جواد ظريف مُنافق يدَّعى احترام حقوق الإنسان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكد مكتب التواصل الإعلامي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، أن جواد ظريف شخص مُنافق يدعي احترام حقوق الإنسان، فيما هو يحرم شعبه من أبسط هذه الحقوق، مبدياً استغرابه من أن بعض الناس مازالوا يصدقوه.

وقال المكتب التابع للخارجية الأمريكية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الاثنين): «ليس من الغريب لجواد ظريف رئيس خارجية إيران الذي يدعي أنه أستاذ حقوق الإنسان، والذي يتكلم بلسان النظام الإيراني العنيف، أن يأتي إلى الولايات المتحدة للتمتع بالحريات التي يحرم منها الشعب الإيراني».

وأضاف: «ما يُثير الدهشة هو أن بعض الناس ما زالوا يصدقون هذا المنافق».