شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطيني يجدد رفض استلام الضرائب من إسرائيل منقوصة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الأراضي الفلسطينية) جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم (الإثنين)، رفض استلام أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية في حال كانت منقوصة، كما جدد رفضه لصفقة القرن التي يتوقع أن تعلن عنها الإدارة الأمريكية هذا الصيف. جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم (الإثنين)، رفض استلام أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية في حال كانت منقوصة، كما جدد رفضه لصفقة القرن التي يتوقع أن تعلن عنها الإدارة الأمريكية هذا الصيف. جاء ذلك خلال ترؤس عباس اجتماعاً للحكومة الفلسطينية بمقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الفلسطيني يجدد رفض استلام الضرائب من إسرائيل منقوصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.