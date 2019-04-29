شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: مشاورات حول «السيادي المشترك» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة، الخرطوم)

تضاربت الأنباء حول اتفاق المعارضة السودانية والمجلس العسكري بشأن نسب التمثيل لكل طرف في المجلس السيادي المشترك لإدارة البلاد في المرحلة القادمة.

ففيما توقعت مصادر أن يتشكل المجلس الجديد «مناصفةً» بين الطرفين (5+5)، أكدت مصادر أخرى أن المشاورات لازالت جارية بين الجانبين دون الوصول لإتفاق، مشيرة إلى أن من بين الأسماء المطروحة للتمثيل في المجلس السيادي المشترك: رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح عبدالرحمن البرهان، ونائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو، (حميدتي) ورئيس المجلس الاقتصادي، وممثلون للأجهزة الأمنية.

يذكر أن قوى الحرية والتغيير في السودان أعلنت في وقت سابق أن اجتماعاً ثالثاً عقد اليوم (الإثنين) بين ممثليها والمجلس العسكري في القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم، لمناقشة ترتيبات الفترة الانتقالية، ومن المتوقع أن يصدر في ختامه بيان مشترك.