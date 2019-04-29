شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات داخل أكبر حقل نفطي ليبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (طرابلس)

تعرض حقل الشرارة، أكبر حقل نفطي في ليبيا، لهجوم الليلة الماضية، ووقعت فيه اشتباكات، بحسب ما ذكرته المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، اليوم (الإثنين)، من دون أن تكشف عن الجهة المهاجمة.

ويقع حقل الشرارة في منطقة أوباري التي تبعد حوالى 900 كلم جنوب العاصمة طرابلس، وهو أكبر الحقول النفطية في ليبيا، وينتج 315 ألف برميل يومياً، من أصل أكثر من مليون برميل هو إنتاج البلاد الإجمالي.