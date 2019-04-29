شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: روسيا ستسعى للتدخل في الانتخابات الأمريكية لعقود مقبلة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الإثنين)، أن روسيا ستسعى إلى التدخل في الانتخابات الأمريكية لعقود مقبلة، متعهداً بأن واشنطن ستحاول احباط مساعيها.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان يتوقع أن تتدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، بعد أن أظهر تقرير المحقق الخاص روبرت مولر أن موسكو حاولت التأثير على انتخابات 2016، قال بومبيو إنه يجب توقع حملة روسية مشابهة العام المقبل.