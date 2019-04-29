شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: روسيا ستسعى للتدخل في الانتخابات الأمريكية لعقود مقبلة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الإثنين)، أن روسيا ستسعى إلى التدخل في الانتخابات الأمريكية لعقود مقبلة، متعهداً بأن واشنطن ستحاول احباط مساعيها.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان يتوقع أن تتدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، بعد أن أظهر تقرير المحقق الخاص روبرت مولر أن موسكو حاولت التأثير على انتخابات 2016، قال بومبيو إنه يجب توقع حملة روسية مشابهة العام المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: روسيا ستسعى للتدخل في الانتخابات الأمريكية لعقود مقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.