شكرا لقرائتكم خبر عن 17 قتيلاً بأعمال عنف في إثيوبيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (أديس أبابا)

لقى ما لا يقل عن 17 شخصاً مصرعهم خلال اليومين الماضيين، في أعمال عنف وقعت بين مجموعتين عرقيتين، إثر نزاع شخصي في منطقة بني شنغول وغومز في غرب إثيوبيا، حسب ما ذكرته وكالة أنباء قريبة من السلطات، اليوم (الإثنين).

وذكرت وكالة أنباء في محافظة امهرة الشمالية أن أعمال العنف اندلعت بين عرقيتي وغومز والأمهرة، وهي المجموعة الثانية في البلاد، قرب بلدة دانغور يومي السبت والأحد.

ونقلت الوكالة عن أسمهجن أسريس مدير الاتصالات الرسمية في المنطقة، أن 11 من الأمهرة وستة من غومز قتلوا في أعمال العنف.