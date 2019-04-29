الارشيف / اخبار العالم

17 قتيلاً بأعمال عنف في إثيوبيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 17 قتيلاً بأعمال عنف في إثيوبيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (أديس أبابا)

لقى ما لا يقل عن 17 شخصاً مصرعهم خلال اليومين الماضيين، في أعمال عنف وقعت بين مجموعتين عرقيتين، إثر نزاع شخصي في منطقة بني شنغول وغومز في غرب إثيوبيا، حسب ما ذكرته وكالة أنباء قريبة من السلطات، اليوم (الإثنين).

وذكرت وكالة أنباء في محافظة امهرة الشمالية أن أعمال العنف اندلعت بين عرقيتي وغومز والأمهرة، وهي المجموعة الثانية في البلاد، قرب بلدة دانغور يومي السبت والأحد.

ونقلت الوكالة عن أسمهجن أسريس مدير الاتصالات الرسمية في المنطقة، أن 11 من الأمهرة وستة من غومز قتلوا في أعمال العنف.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 17 قتيلاً بأعمال عنف في إثيوبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا