ترامب يتهم وسائل الإعلام بدعم "جو الساذج"

اسماء السيد - واشنطن: اتهم الرئيس الاميركي دونالد ترمب الاثنين وسائل الإعلام بدعم "جو الساذج"، وهو التعبير الذي يستخدمه في وصف جو بايدن، المرشح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وقال الرئيس الاميركي في سلسلة تغريدات "إن وسائل الإعلام التي تبث الأخبار الكاذبة تقف بقوة وراء جو الساذج"، ما يكشف عن قلقه من ترشيح السبعيني مثله بايدن.

وقال ترمب في إحدى تغريداته "أنا هنا بسبب (جو) بايدن و(باراك) أوباما، لأنهما لم يقوما بعملهما، والآن لديكم ترمب الذي يقوم بكل ما هو لازم".

Advertisements

وكان جو بايدن أعلن رسميا الخميس دخوله السباق الرئاسي لكسب ترشيح الحزب الديموقراطي منتهجا سياسة تعتمد المواجهة المباشرة مع ترمب، متهما إياه بدوس القيم الأساسية التي تميز الولايات المتحدة.

وسيشارك بايدن الاثنين في اول تجمع انتخابي له في بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا، وهي الولاية التي فاز بها دونالد ترمب خلال الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وبشأن الخطاب الذي سيلقيه بايدن خلال تجمعه الانتخابي قال ترمب الإثنين "جو بايدن الساذج يقيم أول تجمع انتخابي له في ولاية بنسلفانيا الرائعة. إنه لا يعرف على ما يبدو أن بنسلفانيا تعيش اليوم احدى أفضل سنوات تاريخها على الصعيد الإقتصادي مع نسبة بطالة منخفضة جدا وصناعة تعدينية مزدهرة".