مياه الأسكندرية :قطع الخدمة عن سموحة وباكوس بسبب نقل خط رئيسي بالمحمودية



الاسكندرية جاكلين منير أعلنت شركة مياه الشرب بالاسكندرية عن قطع الخدمة ،عن منطقة شرق " سموحة و باكوس و حجر النواتية ، من الساعة 11 مساء اليوم ، حتى منتصف يوم غدا الثلاثاء ، بسبب نقل خط مياه رئيسى فى اطار أعمال محور المحمودية ، وطالبت الشركة المواطنين تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال فترة العمل .

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