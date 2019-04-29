العربية: ظهور أبو بكر البغدادي لأول مرة منذ 2014



كتب إبراهيم حسان - مصطفى عنبر

أفادت فضائية العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، بظهور أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش الإرهابى، فى فيديو جديد لتنظيم داعش هو الأول منذ 2014.

وظهر أبو بكر البغدادى، فى فيديو جديد لتنظيم داعش هو الأول منذ 2014، بلحية طويلة بيضاء ومحناة على الأطراف، واضعا منديلا أسود على رأسه، ويفترش الأرض إلى جانب آخرين أخفيت وجوههم.

وقال أبو بكر البغدادى، زعيم التنظيم الإرهابى، إن المعركة في الباجوز بسوريا انتهت.

وليس واضحا تاريخ تصوير الفيديو. غير أن البغدادى يقول فى بدايته إن "معركة الباغوز انتهت"، فى إشارة إلى...