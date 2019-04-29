كتب إبراهيم حسان - مصطفى عنبر
أفادت فضائية العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، بظهور أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش الإرهابى، فى فيديو جديد لتنظيم داعش هو الأول منذ 2014.
وظهر أبو بكر البغدادى، فى فيديو جديد لتنظيم داعش هو الأول منذ 2014، بلحية طويلة بيضاء ومحناة على الأطراف، واضعا منديلا أسود على رأسه، ويفترش الأرض إلى جانب آخرين أخفيت وجوههم.
وقال أبو بكر البغدادى، زعيم التنظيم الإرهابى، إن المعركة في الباجوز بسوريا انتهت.
وليس واضحا تاريخ تصوير الفيديو. غير أن البغدادى يقول فى بدايته إن "معركة الباغوز انتهت"، فى إشارة إلى...
كانت هذه تفاصيل خبر العربية: ظهور أبو بكر البغدادي لأول مرة منذ 2014 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.