هل يعلن الجيش الليبي السيطرة على "طرابلس" بحلول رمضان؟

كتب: محمد حسن عامر
أعلن الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم، أن وحدات الجيش نجحت في هزيمة الميليشيات الإرهابية في كل المواقع حول العاصمة "طرابلس".
وجاء في بيان وصل "الوطن"، أن "القوات المسلحة العربية الليبية تسطر ملاحم الكرامة والعزة والاعتزاز وتدحر الإرهابيين في جميع القواطع القتالية حول طرابلس وتتجه نحو قلب المدينة".
وبدأ "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر عملية عسكرية في 4 أبريل الجاري نحو العاصمة "طرابلس" لمواجهة الميليشيات الإرهابية التي تسيطر على العاصمة، وفق الرواية...
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