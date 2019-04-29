الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على كنيسة في بوركينا فاسو

كتب: سعيد حجازي

أدان مرصد الأزهر، لمكافحة التطرف الهجوم الإرهابي، الذي وقع اليوم الثلاثاء، واستهدف كنيسة في شمال بوركينا فاسو، وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين.

وقال مرصد الأزهر، إن هجوم اليوم على كنيسة في إقليم سوم شمال بوركينا فاسو، يعد أول اعتداء على كنيسة في هذا البلد الذي يشهد هجمات إرهابية متكررة، لافتًا إلى ما تشهده دور العبادة خلال الآونة الأخيرة من سلسلة هجمات إرهابية متفرقة في ربوع العالم، حيث استهدفت عدة كنائس في سريلانكا، وكنيس يهودي شرق كاليفورنيا، ومن قبلهم استهداف مسجديْن في نيوزيلندا.

وأكد المرصد في...