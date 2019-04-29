لطلاب أولى ثانوي.. إعرف خطوات الإختبار الإلكتروني وكيف تدخل منصة الامتحان

كتب محمود طه حسين



حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، آليات وخطوات أداء الامتحان الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوى العام، المقرر له أن ينطلق 19 مايو المقبل.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة أن يكون طلاب الصف الأول الثانوى العام حريصين على دخول الامتحان لأن تغيب أى طالب أو عدم دخوله على الامتحان سوف يعرض الطالب للرسوب ودخول امتحان يوليو المقبل، لافتة إلى أن امتحان مايو ليس اختياريا مثل امتحان مارس الماضى ولكنه إجبارى لأن هذا الامتحان هو الذى يحدد حالة الطالب للانتقال إلى الصف الثانى...