افاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأن "دورية من ​شعبة المعلومات​ اوقفت في بلدة ​عين عرب​ قضاء ​مرجعيون​ السوريين (ا ر ا) على خلفية إقامة منتهية الصلاحية وقيادته ​دراجة نارية​ دون أوراق ثبوتية، و (ا د ا) لدخوله المنطقة خلسة وتم تسليمهما إلى مخفر ​الخيام​ للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: توقيف سوريين في مرجعيون على خلفية اقامة منتهية الصلاحية والدخول خلسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.