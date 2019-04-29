مروان شربل: تجديد جواز السفر على مدة 3 سنوات يدعم خزينة الدولة

أكد الوزير السابق مروان شربل أنه "لا يجوز أن نقول عن إلغاء جواز السفر لمدة سنة بآخر لمدة ثلاث سنوات أنه احتيال على المواطن وهو مشروع لم يدرس في مجلس النواب حتى الآن"، مشيراً إلى أن "تجديد جواز السفر على مدة 3 سنوات يدعم خزينة الدولة".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أنه "يمكن تأمين مبلع 100 مليون ليرة يوميا من أموال محاضر السير، لكن لسوء الحظ فإن هذه المحاضر لا تعود بأي أموال على الدولة".
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