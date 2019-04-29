إحراق نفايات بين بخعون وعزقي والمطل بالضنية للمرة الثانية في أسبوع

أقدم مجهولون على اضرام النار في أكوام من النفايات رميت عشوائيا على جانبي الطريق التي تربط بين بلدات بخعون وعزقي والمطل في الضنية، للمرة الثانية في غضون أقل من أسبوع، ما أدى إلى انبعاث الدخان والروائح من المكان، وسط مناشدات من الأهالي للمسؤولين والجهات المعنية بضرورة التدخل لأن الروائح الكريهة الناتجة من الحريق مؤذية ومضرة بهم صحيا وبيئيا.
وكانت النفايات العشوائية قد تكدست في أكثر من منطقة في الضنية، بعد إقفال مكب "عدوي" مطلع الشهر الحالي، وهو المكب الوحيد في المنطقة. وأعقب ذلك إقدام مجهولين على إحراق أكوام النفايات المتراكمة، من غير أن تفلح الإتصالات والجهود المبذولة على أكثر من صعيد في ايجاد حل ولو موقت لهذه الأزمة.
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