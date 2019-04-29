سليم كرم: أتبرأ من مجموعة تدعي تمثيل العائلة في لبنان والمهجر

أكد النائب والوزير السابق ​سليم كرم​، في بيان، أنه "برزت في الآونة الاخيرة مجموعة مسماة "جامعة آل كرم في ​لبنان​ وبلاد الانتشار" تدعي تمثيل العائلة الكرمية في لبنان والمهجر. إنني أتبرأ من هذه المجموعة".

ولفت إلى "أننا اجتمعنا بهم لنرى ما هي اتجاهاتهم واتفقنا على عدم القيام بأي نشاط، حتى القيام بعمل جماعي يضم كافة أفراد آل كرم. ولكن تفاجأت بأنهم ذاهبون بأعمال مشبوهة الشكل مخالفين الاتفاق".

وشدد كرم على "أننا لن نعترف بمنتحلي الصفة هؤلاء، الذين سقطوا علينا فجأة، ومن هو الذي خولهم ترؤس هذه العائلة صاحبة التاريخ العريق، وتمثيلها؟".