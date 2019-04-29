الجماعة الاسلامية دعت الى تجنيب مخيم عين الحلوة مزيداً من المعاناة

أشارت "​الجماعة الاسلامية​" في بيان بعد لقائها النائب ​بهية الحريري​ التي زارت رئيس مكتب "محافظة الجنوب" في "الجماعة" الشيخ مصطفى الحريري، على رأس وفد من ​تيار المستقبل​، للتداول في الشأن المحلي عموماً والصيداوي خاصة والتوافق على ضرورة الاهتمام وتنشيط الحراك الاقتصادي والاجتماعي في ظل الاوضاع الصعبة".

واشارت "الجماعة" في بيان الى ان المجتمعين ناشدوا الاخوة والفصائل في ​مخيم عين الحلوة​ بضرورة التعاطي مع وضع المخيم بمسؤولية عالية وتجنيب المخيم مزيداً من المعاناة".

يذكر انه اللقاء العلني الاول بين الطرفين بعد تلك القطيعة منذ تلك ​الانتخابات​ .