أشارت "الجماعة الاسلامية" في بيان بعد لقائها النائب بهية الحريري التي زارت رئيس مكتب "محافظة الجنوب" في "الجماعة" الشيخ مصطفى الحريري، على رأس وفد من تيار المستقبل، للتداول في الشأن المحلي عموماً والصيداوي خاصة والتوافق على ضرورة الاهتمام وتنشيط الحراك الاقتصادي والاجتماعي في ظل الاوضاع الصعبة".
واشارت "الجماعة" في بيان الى ان المجتمعين ناشدوا الاخوة والفصائل في مخيم عين الحلوة بضرورة التعاطي مع وضع المخيم بمسؤولية عالية وتجنيب المخيم مزيداً من المعاناة".
يذكر انه اللقاء العلني الاول بين الطرفين بعد تلك القطيعة منذ تلك الانتخابات .
كانت هذه تفاصيل خبر الجماعة الاسلامية دعت الى تجنيب مخيم عين الحلوة مزيداً من المعاناة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.