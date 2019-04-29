المنار: الرئيس عون سيطلب من خليل تقديم ملخص يفصل ابواب النفقات والواردات بالموازنة

علمت قناة "المنار" ان "​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ سيطلب خلال جلسة ​مجلس الوزراء​ غدا من وزير المالية ​علي حسن خليل​ تقديم ملخص لمشروع ​الموازنة​ يفصل فيه ابواب النفقات والواردات". ولفتت القناة الى ان "هناك خيارين في الجلسة الاول، هو المضي ب​النقاش​ التفصيلي حيث يدلي الوزراء بدلوهم حول المقترحات في الموازنة وأما ان تكون جلسة عامة حول العناوين الاساسية من دون الدخول في التفاصيل وتترك جلسة الخميس من اجل البحث في التقاصيل وفي موازنة كل وزارة من الوزارات".

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