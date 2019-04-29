جابر: عندما ننتقد فإننا ننتقد السياسة العامة وليس أشخاصا

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" ​ياسين جابر​ أنه "عندما ننتقد فإننا ننتقد ال​سياسة​ العامة وليس أشخاصا"، مشيراً إلى أن "هناك مسؤولية مشتركة داخل ​مطار بيروت​".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى "أنني استنفرت بعد رؤية مواطن عربي يحذر من المجيء إلى ​لبنان​"، موضحاً أن "القانون 481 هو قانون إنشاء الهيئة العامة للمطار ما يسمح بأن يصبح هناك مردود مادي للمطار وعلينا أن نشرك ​القطاع الخاص​ في إدارة هذه المرفق المهم في لبنان".

ونوه جابر إلى "أنني بعثت برسالة سابقة لوزير الأشغال ​يوسف فنيانوس​ قبل ​النقاش​ الذي حصل للإجابة حول عدم تطبيق القانون 481"، معتبراً أن "لا هواية للسلطة التنفيذية للتقيد بالتشريعات".