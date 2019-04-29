أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" ياسين جابر أنه "عندما ننتقد فإننا ننتقد السياسة العامة وليس أشخاصا"، مشيراً إلى أن "هناك مسؤولية مشتركة داخل مطار بيروت".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى "أنني استنفرت بعد رؤية مواطن عربي يحذر من المجيء إلى لبنان"، موضحاً أن "القانون 481 هو قانون إنشاء الهيئة العامة للمطار ما يسمح بأن يصبح هناك مردود مادي للمطار وعلينا أن نشرك القطاع الخاص في إدارة هذه المرفق المهم في لبنان".
ونوه جابر إلى "أنني بعثت برسالة سابقة لوزير الأشغال يوسف فنيانوس قبل النقاش الذي حصل للإجابة حول عدم تطبيق القانون 481"، معتبراً أن "لا هواية للسلطة التنفيذية للتقيد بالتشريعات".
كانت هذه تفاصيل خبر جابر: عندما ننتقد فإننا ننتقد السياسة العامة وليس أشخاصا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.