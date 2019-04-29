نادي قضاة لبنان: مكافحة الفساد والدستور يفرضان عدم المس بضمانات القضاة ورواتبهم

أكد نادي قضاة ​لبنان​، في كتاب مفتوح، أن "​مكافحة الفساد​ و​الدستور​ يفرضان عدم المس بضمانات ​القضاة​ ورواتبهم"، داعياً لإقرار خطة شفافة وقانونية متكاملة لتمويل الخزينة.

ودعا لعدم "المسّ برواتب القضاة، غير المشمولة أصلاً ب​سلسلة الرتب والرواتب​ الأخيرة، أو بتقديماتهم، سواء عبر خفض رواتبهم أم خفض إيرادات صندوقهم أم مساهمة الدولة فيه بشكل تدريجي أم غير مباشر، تحت حجّة وقف العجز الواهية، إذ أن مكافحة الفساد تتطلّب إلى جانب تنقية ​القضاء​ وإيلائه استقلاليته التامة، تعزيز وضعه المالي".

كما دعا المسؤولين إلى "عدم المسّ برواتب العاملين في ​القطاع العام​ أو بتقديماتهم، سواء كانوا من المنتمين إلى الجسم التعليمي في ​المدارس​ الرسميةوالجامعة اللبنانية أو الأجهزة العسكرية والأمنية أو الإدارة اللبنانية بشكل عام".

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وشدد على أنه "يجب على السلطة التنفيذية التي بيدها حالياً سلطة التعيين، وريثما يتم إقرار قانون استقلال السلطة القضائية الذي يمكّن القضاة من انتخاب مجلسهم، أن تقوم باختيار قضاة يعيدون الثقة إلى صرح العدالة بعيدين عن التبعيات السياسية الهدّامة، ويتحلّون بالجرأة الأدبية ونظافة الكفّ والعلم سواءً بالقضاء العدلي أم الإداري أم المالي، على أن ينسحب هذا المعيار الموضوعي على جميع ​التعيينات​ في مرافق الدولة كافة".

وأكد انه "يجب إقرار خطة شفّافة تحدّد صراحة مكامن الهدر المعلومة من الجميع والعمل على القضاء عليها تتضمن رفع الضرائب على الفوائد الناتجة عن ودائع ​المصارف​ لدى ​مصرف لبنان​، ورفع رسوم إشغال ​الأملاك البحرية​ والغرامات المترتّبة على التعديات وتحصيلها بصورة فعّالة وملاحقة المخالفين، وضبط صادرات وواردات ​مرفأ بيروت​، وتعديل نظام التعرفة الجمركية وضبط دخول وخروج البضائع وجباية الرسوم الجمركية ومكافحة التهريب".

ورأى نادي قضاة لبنان أنه "في مطلق الأحوال، لا بد من مساهمة المسؤولين، الذين شاركوا بشكل أو بآخر، بالفعل أم بالإحجام، في مختلف السياسات التي أوصلت مالية الدولة إلى ما هي عليه، بسدّ العجز بالتكافل والتضامن فيما بينهم، فمن غير المنطقي أن يستفيد المسؤول على مدى سنوات طوال، من ترف السلطة ولا يتحمل مسؤولية أفعاله تجاهها، فتتحقّق عندها المصلحة والوحدة الوطنية الحقيقية".