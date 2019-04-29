وزير الدفاع الروسي: الإرهابيون ينتقلون من سوريا إلى وسط وجنوب شرق آسيا

أكد وزير الدفاع الروسي ​سيرغي شويغو​ أنه "من المهم أن نشير إلى أنه بعد هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي، ينتقل المسلحون من ​سوريا​ و​العراق​ إلى مناطق أخرى، بما في ذلك وسط و​جنوب شرق آسيا​".

وفي كلمة أمام اجتماع وزراء دفاع دول منظمة ​شنغهاي​، لفت إلى أنه "نتيجة لذلك، تتزايد الجريمة العابرة للحدود، ويتم إنشاء أرض خصبة للحركات المتطرفة والانفصالية، ويتم إنشاء خلايا إرهابية. والوضع الأصعب في ​أفغانستان​".

وأوضح شويغو أن "ما يثير القلق بشكل خاص تعزيز داعش لمواقعه، التي تستخدم أفغانستان كنقطة انطلاق لمزيد من التوسع في المنطقة"، مشدداً على أن "​روسيا​ تزيد من الاستعدادات القتالية لقواعدها في ​طاجكستان​ و​قرغيزيا​ لمنع تسلل مسلحين من أفغانستان إلى آسيا والرد السريع في ​حالات​ الطوارئ".

Advertisements

كما حذر وزير الدفاع الروسي من أن قرار ​الولايات المتحدة​ بالانسحاب من معاهدة القضاء على ​الصواريخ​ المتوسطة والقصيرة المدى يعيد العالم إلى سباق التسلح الهجومي.

وأكد أن "هناك عودة إلى سباق التسلح الهجومي، وكانت الخطوة الأولى نحو ذلك هي قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى".

ولفت شويغو إلى أن "هناك هجمات تنفذ على منظومة ​الأمم المتحدة​، ويجري التلاعب بالقانون الدولي، الآليات الدولية الأساسية في مجال حظر الانتشار النووي، بما في ذلك خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج ​النووي الإيراني​، التي يتم تدميرها حاليا".