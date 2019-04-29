المجلس العسكري السوداني: اقترحنا تشكيل مجلس سيادي من 7 عسكريين و3 مدنيين

أعلنت المتحدث باسم المجلس العسكري الإنتقالي في السودان شمس الدين الكباشي أن "نقاشنا مع قوى الحرية والتغيير تركز حول النقاط الخلافية والحوار مع قوى التغيير كان إيجابيا"، مشيراً إلى "أننا متفقون على ضرورة خروج الوطن من أزمته بأسرع وقت ممكن".
وخلال مؤتمر صحفي في الخرطوم، أوضح "أننا اقترحنا سابقا بأن يكون المجلس السيادي من 7 عسكريين مقابل 3 مدنيين بينما قوى التغيير اقترحت أن يتكون المجلس من 8 مدنيين مقابل 7 عسكريين"، معتبراً أن "قوى التغيير تقدمت بمقترح جديد مغاير تماما لمقترح الجلسة السابقة".
ورأى الكباشي أن "قوى الحرية والتغيير ستقدم رؤيتها المتكاملة للمجلس غدا"، مؤكداً "أننا طلبنا من قوى الحرية والتغيير تحديد القوى المشكلة لها وكذلك لائحة بأسماء الوفد المفاوض فيها".
ولفت إلى "اننا أكدنا ضرورة فتح الطرقات حفاظا على مصالح الناس"، معلناً عن "الاتفاق على فتح مسار القطار وفتح حركة المرور على كوبري القوات المسلحة بدءا من اليوم".
وناشد الكباشي "المواطنين بعدم اللجوء إلى قطع الطرق"، مؤكداً "أننا قريبون من التوصل لحل شامل يخرج البلاد من الأزمة الحالية".
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