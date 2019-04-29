السلطة الفلسطينية ترفض استلام أموال الضرائب من إسرائيل لأنها ناقصة

جددت ​السلطة الفلسطينية​، رفضها استلام أموال ​الضرائب​ التي تجبيها ​إسرائيل​ لصالحها في حال كانت هذه الأموال منقوصة، كما جددت رفضها لصفقة القرن التي من المتوقع الكشف عنها هذا الصيف.

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