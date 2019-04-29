النشرة: الدفاع المدني نقل جثة شخص مصاب بطلق ناري في جديتا

أفاد مراسل "​النشرة​" في زحلة بأن عناصر ​الدفاع المدني​ نقلوا جثة شخص مصاباً بطلق ناري بالقرب من الاوتستراد العربي في منطقة جديتا الى ​مستشفى​ البقاع. وكان قد فقد منذ خمسة ايام.

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