لجنة التحقيقات الروسية: القبض على خلية لـ"داعش" من 7 أشخاص في ضواحي موسكو

أعلنت لجنة التحقيقات الروسية، في بيان، عن القبض على خلية لتنظيم "داعش" في مقاطعة ضواحي ​موسكو​، تتألف من 7 أشخاص، مشيرة إلى أن "عناصر الخلية كانوا يقومون بالتجنيد لصالح المنظمة، ويدعون لشن هجمات على رجال ​الأمن​".

وأوضحت أن "مواطنين أجانب كانوا يقودون الخلية الإرهابية"، مؤكدة أن مواطنين روس ومن منطقة آسيا الوسطى وشرق القوقاز "الذين يؤيدون اتحاد المسلمين من أجل إقامة ما يسمى بـ" الخلافة الإسلامية العالمية ".

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلنت اللجنة الوطنية الروسية ل​مكافحة الإرهاب​ مقتل مسلحين من تنظيم "داعش"، خططا لشن هجمات إرهابية، خلال عملية أمنية نفذت مساء الجمعة في مدينة تيومين جنوب غربي منطقة سيبيريا.