ظهور أبو بكر البغدادي في تسجيل مصور للمرة الأولى منذ عام 2014

ظهر زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي في تسجيل مصور جديد للتنظيم للمرة الأولى منذ عام 2014.
وقد نشرت مؤسسة "الفرقان" التابعة للتنظيم الفيديو الذي وصلت مدته إلى 18 دقيقة عبر منصاتها عبر منصة تيليغرام.
وأكد البغدادي في التسجيل أن "معركة الإسلام وأهله طويلة ومعركة الباغوز انتهت وقد تجلت فيها الهمجية والوحشية وقد تجلت فيها شجاعة أمة الإسلام"، مشيراً إلى أنه "لا يمكننا أن ننسى الأمراء والجنود الذين تحملو العبء الأكبر في هذه المعركة".
ولفت إلى أن "إخواننا في سريلانكا أثلجوا صدور الموحدين بعملياتهم الإنغماسية في عيد الفصح وهو جزء من الثأر"، داعياً لمواصلة طريق الجهاد ضد آل سعود في الجزيرة العربية، متبنياً عملية الزلفي في الرياض.
وظهر البغدادي للمرة الأولى في تسجيل من مسجد النوري الكبير في الموصل أثناء أدائه صلاة الجمعة في تموز من عام 2014.
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